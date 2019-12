Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 22 décembre 2019

Des passages nuageux sur l’ensemble du pays seront parfois abondants sur le nord et localement le centre.

Vent de secteur Ouest fort à très fort de 60 à 80 km/h sur le nord et le centre, atteignant localement 110 km/h en rafale sur les côtes nord et les hauteurs et modéré à assez fort de 30 à 50 km/h sur le sud avec phénomènes locaux de sable.

Mer très grosse à grosse sur le nord et très forte à forte sur les autres côtes et très agitée dans le golfe de Gabes.

Températures maximales comprises entre 16 et 20°C sur le nord et les hauteurs ouest et entre 19 et 24°C ailleurs.