Tunisie : Seifeddine Makhlouf demande la libération de Mourad Trabelsi

Le député et président du bloc parlementaire de la coalition Karama, Seifeddine Makhlouf, a appelé le président de la République, Kais Saïed à amnistier Mourad Trabelsi, frère de Leila Ben Ali, qui purge sa peine à la prison d’Al-Mornaguia. Il explique que son état de santé se détériore ce qui nécessite son transfert à l’hôpital.

Makhlouf a écrit, via sa page Facebook, que si Mourad Trabelsi est mourant qu’il finisse ses jours en compagnie de sa famille.

Pour rappel, Mourad Trabelsi a été opéré en 2008, il souffrait de maladies cardiaques et pulmonaires, d’obésité, de diabète. Il est dans un état critique et a besoin d’une assistance médicale.

Sa famille a également exigé sa libération en raison de son état de santé critique.