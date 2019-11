Tunisie : Le comité politique du Harak ” Tounes Al Irada ” charge Khaled Traouli de présider le parti

Le comité politique du parti Harak ” Tounes Al Irada ” a décidé lundi de charger Khaled Traouli de la présidence du parti et d’accepter la démission de Moncef Marzouki de ce poste.

Le comité a salué le parcours militant, les sacrifices, ainsi que l’héritage académique et politique de Marzouki, soulignant dans ce sens qu’il s’engagera à préserver le parti en tant qu’acquis national et projet en devenir.

Le comité politique a décidé également d’accorder à Marzouki le titre de président d’honneur du Hirak ” Tounes Al Irada “, de maintenir les structures du parti et de les charger d’entamer une évaluation globale de l’action du parti et des causes de son échec lors des dernières échéances électorales, peut-on lire dans une déclaration publiée lundi.

La défaite du Hirak exige de se conformer aux choix du peuple, de comprendre son message et de rectifier le discours politique du parti, selon la même source.

Le comité politique a annoncé également la création de l’académie politique du Hirak pour former des cadres au profit du parti capables de développer des visions stratégiques à même de relever les grands défis nationaux.

Président de la République de 2011 à 2014, Moncef Marzouki avait annoncé dimanche sa démission du poste de président du parti Hirak ” Tounes Al Irada “. Lors de l’élection présidentielle anticipée de 2019, Marzouki n’a obtenu que 2,97 pour cent des voix. Son parti n’a raflé aucun siège au nouveau parlement.

Par ailleurs, le comité politique a appelé les parties ayant pris part aux négociations relatives à la composition du prochain gouvernement à faire prévaloir l’intérêt national sur les intérêts partisans étriqués étant donné la dégradation de la situation économique et sociale.

Le Hirak Tounes Al Irada estime dans ce sens que la guerre contre la corruption est une bataille essentielle qui exige la mobilisation de toutes les forces vives du pays.

Et d’ajouter que le parti reste toujours prêt à échanger et interagir avec les parties qui partagent les mêmes idéaux dans le respect de la Constitution et des valeurs de la révolution.