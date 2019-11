CAN-2021 (Qual.Gr.J/ 2e journée) : les Tunisiens en Guinée Equatoriale en conquérant

Après une bonne entame des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021), les Aigles de Carthage se rendent à Malabo avec l’espoir d’enchainer avec un nouveau succès face à la Guinée Equatoriale, pour conforter leur position de leader, à l’occasion de la 2e journée du Groupe J, prévue mardi.

Le onze national qui a étrillé la Libye (4-1), vendredi dernier à Radès, s’est envolé dimanche vers la Guinée Equatoriale avec un esprit de conquérant en vue de rééditer sa performance et faire le plein dès ce début des éliminatoires qui ne reprendront qu’en août 2020.

Même si les Tunisiens partent favoris pour survoler leur groupe, ce deuxième match ne s’annonce pas de tout repos face à un adversaire désireux de redresser la barre après avoir été battu en déplacement par la Tanzanie (1-2), pour ne pas compromettre ses chances de qualification, d’autant plus que la motivation sera grande chez les “Nzalang Nacional” pour créer la sensation devant leur public.

Sur l’ensemble des trois précédentes confrontations entre les deux équipes, les Aigles de Carthage n’ont certainement pas oublier ce fameux quart de finale de la CAN-2015 qui a vu les Equato-guinéens, alors organisateurs du tournoi, égaliser dans les arrêts du jeu par Balboa sur un pénalty plus que litigieux avant de prendre l’avantage dans la prolongation sur un coup franc tout aussi contestable.

La sélection tunisienne, finaliste de la dernière édition, reste quand même l’un des grand favoris de la compétition, comme en témoigne son palmarès qui compte pas moins de 19 participations dont 15 d’affilée et un sacre en 2004 contre deux CAN seulement en 2012 et 2015.

Pour bien défendre cette réputation, les coéquipiers de Youssef Khazri, auteurs d’un parcours presque sans faute lors des éliminatoires de la dernière édition, doivent assurer l’essentiel à Malabo et rentrer avec le plus de points possible.

Les protégés de Mondher Kebaier dont c’est le premier déplacement à la tête de la sélection nationale en CAN, sont appelés en effet à faire preuve d’efficacité offensive, comme c’était le cas face à la Libye, tout en restant vigilants en défense pour ne pas encaisser de buts.

Reste à espérer que la forme des joueurs ne leur fera pas défaut à Malabo, sachant que la sélection tunisienne a déjà souffert de quelques absences face à la Libye, même si le groupe retenu n’a pas du tout démérité.

La rencontre dont le coup d’envoi sera donné à 20h00 ht, sera dirigé par l’arbitre comorien Mohamed Othmani.

Dans l’autre match du groupe, la Libye accueillera le même jour la Tanzanie, à Monastir (20h00), avec l’espoir de rattraper son retard.