L’Association tunisienne des parents et des élèves propose un projet d’un code de l’éducation et de l’enseignement

Dans une correspondance adressée au Président de la République, l’Association tunisienne des parents et des élèves a proposé un projet d’un code de l’éducation et de l’enseignement en tant que cadre juridique pour la réorganisation du secteur, appelant à adopter ce projet comme initiative législative ou à s’en inspirer pour réformer le système éducatif.

Selon le texte de la correspondance déposée, vendredi au bureau d’ordre de la présidence de la République et dont une copie est parvenue à la TAP, cette initiative vise à “créer une nouvelle référence juridique qui vient jeter les fondements de l’école de demain dont le pays a besoin et qui balise, en même temps, le terrain au lancement immédiat de l’opération de réforme”.

Cette initiative a été élaborée, lit-on de même source, par un groupe de spécialistes dans les domaines éducatif, pédagogique, médical et juridique et avec la participation d’un grand nombre d’universitaires dans le cadre de la responsabilité qui incombe aux parents de défendre le droit de leurs enfants à l’éducation et à l’enseignement garanti par la constitution tunisienne.

L’Association tunisienne des parents et des élèves a estimé que la garantie aux enfants tunisiens d’une éducation saine et d’un enseignement de qualité figure parmi les responsabilités constitutionnelles, politiques et morales du Président de la République en tant que représentant et mandataire du peuple, à la faveur des pouvoirs qui lui sont conférés et qui font de lui l’autorité suprême en mesure de défendre les droits des enfants.