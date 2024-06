La nuit de samedi, le ciel sera partiellement nuageux dans la plupart des régions. Les températures nocturnes varieront entre 22 et 27 degrés sur les côtes et entre 28 et 34 degrés dans les autres régions. Les vents souffleront du secteur sud, relativement forts localement au nord et faibles à modérés dans le reste du pays.