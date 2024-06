Opération réussie à l’hôpital Sahloul : extraction d’une tumeur pelvienne chez une jeune femme

L’équipe médicale du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital universitaire Sahloul a réalisé une opération rare et délicate, consistant en l’ablation d’une tumeur maligne située dans le bassin droit, avec extension à l’articulation supérieure de la hanche, chez une patiente de 23 ans.

Supervisionnée par le professeur en chirurgie orthopédique Mahmoud Ben Maatik et son équipe, l’intervention a duré huit heures et a été couronnée de succès, la tumeur ayant été entièrement retirée. Selon le Dr. Ben Maatik, la patiente avait d’abord suivi une chimiothérapie, mais celle-ci s’était révélée inefficace, car plus de 90% des cellules tumorales restaient vivantes. Il a alors été décidé de procéder à une intervention chirurgicale pour retirer la moitié du bassin et l’articulation de la hanche. Pour prévenir les saignements, l’équipe de radiologie a utilisé une technique de cathétérisme pour injecter une substance bloquant les vaisseaux alimentant la tumeur. L’opération était complexe en raison de la proximité de la tumeur avec les artères, les intestins et les nerfs, augmentant le risque de saignement.

La reconstruction post-opératoire a également été difficile, nécessitant l’utilisation d’un os de banque provenant d’un centre de don d’organes pour compléter la structure osseuse.