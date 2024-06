L’Institut National de la Météorologie (INM) annonce des nuages passagers cette nuit sur les régions du Nord Ouest et du Centre. Le ciel sera dégagé à peu nuageux sur le reste des régions.

Le vent soufflera de secteur Est, faible à modéré sur la plupart des régions. Les températures seront comprises cette nuit entre 21 et 26°c sur le Nord, le Centre et près des côtes et entre 27 et 31°c sur le Sud, selon la même source.