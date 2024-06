Météo du 9 juin 2024 : orages et vent fort au programme

Pour la journée de dimanche 9 juin 2024, la météo prévoit un temps partiellement nuageux dans la plupart des régions, devenant progressivement nuageux dans l’ouest du Nord et du Centre, avec des orages locaux accompagnés de pluie.

Le vent sera relativement fort près des côtes et au Sud, et fort sur les hauteurs de l’ouest. La mer sera agitée au Nord et agitée sur le reste de la côte. Les températures resteront relativement basses au Nord, tandis qu’elles resteront élevées au Centre et au Sud, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.