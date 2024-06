Sidi Thabet : vente de ‘zatla’ sur la voie publique !

La procureure de la République près le tribunal de première instance de l’Ariana a ordonné la détention de trois jeunes hommes surpris en train de vendre de la drogue “zatla” en bord de route dans la région de Sidi Thabet, selon une source bien informée de Mosaïque FM.

Les informations disponibles indiquent que la Garde nationale de l’Ariana avait reçu un renseignement suspectant l’implication de plusieurs jeunes de Sidi Thabet dans la vente de drogue. Après des enquêtes approfondies, les identités des trois suspects ont été établies et leurs horaires de vente déterminés. Un piège a été tendu, et les trois jeunes ont été arrêtés en flagrant délit de vente de drogue. La fouille a permis de saisir plus d’une demi-plaquette de “zatla”, une balance électronique et un petit couteau utilisé pour découper la drogue. Après consultation avec le parquet du tribunal de première instance de l’Ariana, il a été ordonné de placer les trois suspects en garde à vue.