Le Ministère des Affaires étrangères et des Tunisiens à l’étranger a annoncé, dans un communiqué ce jeudi 6 juin 2024, le décès de Borhen Kamal, ambassadeur de Tunisie auprès de la République Islamique du Pakistan et ministre plénipotentiaire hors classe, après une longue lutte contre la maladie. Le défunt avait rejoint le ministère en 1989 et avait auparavant servi dans les missions diplomatiques de Jakarta, Pretoria, Ottawa et Islamabad. Paix à son âme.