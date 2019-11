Ligue 1 (1re j/retard) : L’Etoile du Sahel bat CH Chebba 2-1

L’Etoile du Sahel a battu le CS Chebba (2-1), dans le cadre de la mise à jour de la première journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputé mercredi au stade municipal de Chebba.

Les deux buts de l’Etoile ont été inscrits par Mortadha Ben Ouannes (23) et Darwin Gonzalez (34). Les nouveaux promus ont réduit la marque à la mi-temps par Achraf Zouaghi sur penalty (45).

Grâce à cette victoire, les étoilés qui comptent deux matches en moins, se hissent à la 7e place avec 10 points partagés désormais avec leur adversaire du jour (7 matches joués).

Classement PTS J G N P Bp BC DIF

1. US Monastir 15 7 4 3 0 9 4 +5

-. US Ben Guerdane 15 7 5 0 2 11 8 +1

-. CS Sfaxien 15 7 5 0 2 10 8 +1

4. Stade Tunisien 13 7 4 1 2 8 5 +3

5. Espérance ST 12 4 4 0 0 9 1 +8

-.Club Africain 12 7 6 0 1 12 1 +11

7. ES Sahel 10 5 3 1 1 6 3 +4

. CS Chebbien 10 7 3 1 3 8 8 0

9. CA Bizertin 7 6 2 1 3 7 11 -3

10. CS Hammam-Lif 5 7 1 2 4 7 12 -5

11. AS Soliman 4 6 1 1 4 7 10 -3

12. JS Kairouan 3 7 1 0 6 5 13 -8

13. ES Metlaoui 1 6 0 1 5 2 9 -7

. US Tataouine 1 7 0 1 6 1 9 -8