La Fondation Orange lance son second appel à projets pour soutenir les festivals de musique dans 16 pays d’Afrique et du Moyen-Orient, dont la Tunisie

La Fondation Orange agit depuis 30 ans dans le domaine musical en France. Elle accompagne de jeunes groupes musicaux, des festivals et actions de médiation et de démocratisation de la musique auprès des publics en difficulté. La Fondation Orange est aujourd’hui un partenaire reconnu dans le milieu musical, notamment dans les répertoires classique et jazz.

En 2019, elle a décidé d’étendre son action à l’international en lien avec les filiales du groupe Orange. Pour cela, elle a lancé un appel à projets « pilote » en Afrique et Moyen-Orient au profit des festivals de musiques du monde dans les 16 pays Orange suivants : Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Guinée, Liberia, Madagascar, Mali, Maroc, Niger, République Démocratique du Congo, Sénégal, Sierra Leone, Tunisie et Jordanie.

Suite au succès de ce projet pilote qui a recueilli 75 candidatures, parmi lesquelles 10 festivals ont été sélectionnés, dont le festival Tabarka Sky Lantern en Tunisie, la Fondation Orange renouvelle pour cette année son Appel à Projets.

Cet appel à projets s’adresse aux festivals musicaux qui vont se dérouler en Afrique et Moyen-Orient courant 2020 dans les pays précités dans lesquels Orange est présent. Les principaux critères de sélection sont les suivants :

– Festival ayant au minimum 2 années d’existence

– Programmation minimum de 5 concerts

– Répertoires : musiques du monde, jazz, hip hop, rap, chanson …

– Orientation artistique valorisant le patrimoine musical des pays et ouvert sur la création contemporaine (rencontre et/ou fusion musiques traditionnelles / musiques actuelles)

– Programmation de jeunes talents musiciens et chanteurs d’Afrique

– Artistes professionnels ou en voie de professionnalisation

– Festival avec rayonnement national et/ou international

– Touchant un large public (minimum 1000 pers)

– Proposant des actions solidaires et/ou pédagogiques pour les publics

– Budget réaliste et équilibré

– Soutien mécénat Fondation Orange justifié par rapport aux autres partenaires.

– Soutien maximum de la Fondation Orange correspondant à 25% du budget global dans la limite de l’équivalent de 15 000 €

– Capacité de valorisation du festival : site et réseaux sociaux, partenaires médias

– Assurance d’une visibilité Fondation Orange / autres partenaires

– Un partenariat de type Co-Branding

Pour déposer vos dossiers

La date de clôture de l’appel à projets est le 01 novembre 2019 .

Déposez votre dossier en ligne :

https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-Festivals-musicaux-en-Afrique

Pour plus d’informations : mecenat@orange.com

Un comité de sélection composé des responsables Mécénat et Fondation des pays concernés et d’experts musicaux étudiera et sélectionnera les dossiers retenus fin novembre.