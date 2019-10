Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 06 octobre 2019

Temps peu nuageux à partiellement voilé sur la plupart des régions, puis les nuages devenant progressivement abondants en fin de journée, sur le nord.

Vent de secteur ouest, fort de 40 à 60 km/h près des côtes nord et faible à modéré ailleurs, puis se renforçant en fin de journée, dans le golfe de Hammamet.

Mer très agitée sur le nord et houleuse ailleurs, puis agitée dans le golfe de Hammamet. Températures maximales comprises entre 25 et 29°C sur le nord et les hauteurs et entre 28 et 32°C sur le reste du pays.