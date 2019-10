Pluies isolées sur le nord et les côtes Est et des passages nuageux sur le reste du pays. Vent de secteur nord fort à assez fort, près des côtes et modéré à l’intérieur du pays. La mer sera très agitée à agitée sur le nord.

Les températures maximales seront comprises entre 24 et 28°C dans le nord et le centre, voisines de 22°C dans les hauteurs et entre 26 et 30°C sur le sud.