JCC 2019 : Liste des projets sélectionnés dans l’atelier TAKMIL

La Direction des Journées Cinématographiques de Carthage 2019 (édition Nejib Ayed) a annoncé, jeudi, la liste des projets sélectionnés dans le cadre de l’atelier TAKMIL 2019 qui s’inscrit dans le cadre de la plateforme professionnelle des JCC “Carthage PRO”.

Se déroulant les 28, 29 et 30 Octobre 2019, la 6ème édition de l’atelier Takmil accueille des films de fiction et documentaires, africains et arabes, en phase de post-production. Les cinéastes et producteurs sélectionnés seront invités à Tunis et rencontreront des professionnels de l’industrie cinématographique internationale pour présenter leurs films à un jury. Des bourses d’aide à la finition seront attribuées aux lauréats.

Ci- joint les projets sélectionnés pour l’édition 2019:

– GARDERIE NOCTURNE de Sanou Moumouni (Burkina Faso)

– THE LETTER de Lekow Maia et Christopher King (Kenya)

– WE ARE FROM THERE de Wissam Tanios (Liban)

– LE CHEMIN de Silvana et Mohamed de Maher Abi Samra (Liban)

– FARITRA de Luck Razanajoana et Tovoniaina Rasoanaivo (Madagascar)

– MICA d’ Ismail Ferroukhi (Maroc)

– EN ROUTE POUR LE MILLIARD de Dieudo Hamadi (République Démocratique du Congo)

– LA TERRE NE SE MEUT PAS de Yosr Gasmi et Mauro Mazzocchi (Tunisie)