Coupe arabe des clubs (EST-Nejmah SC) : “Rester concentrés pour éviter toute mauvaise surprise” (M. Traoui)

L’entraineur adjoint de l’Espérance sportive de Tunis, Majdi Traoui, a estimé que le match de mercredi contre la formation libanaise de Nejmah pour le compte des 32e de finale de la coupe arabe des clubs (coupe Mohamed VI), sera un match difficile malgré le résultat positif (1-1) de la manche aller.

“Nejmah SC est un club qui développe un bon jeu et semble déterminé à passer au prochain tour d’où la difficulté du match qui nous opposera demain”, a affirmé Traoui qui s’exprimait en conférence de presse, mardi à l’hôtel du parc.

Selon lui, la coupe arabe figure au premier plan des objectifs de l’Espérance cette année et il est impératif pour les joueurs de rester concentrés et appliqués tout au long des 90 minutes pour éviter toute mauvaise surprise et passer ce cap.

“Nous sommes notre propre ennemi. Autrement dit, il ne faut pas sous-estimer l’adversaire et poser notre jeu d’emblée. La meilleure équation à jouer reste celle de préserver l’équilibre sur le terrain et d’assurer le marquage offensif”, a-t-il fait savoir.

S’agissant de l’effectif dont dispose actuellement le club, Traoui explique que l’Espérance se présente aujourd’hui sous un nouveau visage en ayant perdu huit de ses joueurs clés, mais le groupe affiche au fil des matches une nette marge de progression notamment chez les nouveaux venus.

Et l’entraineur-adjoint d’indiquer que beaucoup de travail reste à faire sur le plan de l’attaque et les joueurs sont conscients de l’importance de concrétiser le maximum des occasions créées pour éviter les mauvais scénarios tel celui du dernier match disputé en Ligue des champions d’Afrique contre l’Elect sport du Tchad.

A ce sujet, l’attaquant sang et or Heythem Jouini estime que ses coéquipiers ont suffisamment d’expérience pour gérer ce genre de match et seront concentrés jusqu’au bout pour mettre au fond les occasions créées.

De son côté, l’entraineur du Nejmah SC Mohamed Abdelazim a déclaré que son équipe est venue à Tunis rééditer la bonne prestation livrée au Liban et tenter de décroché son billet pour la qualification au prochain tour.

“Nous sommes conscients de la difficulté de notre mission face aux champions d’Afrique en titre, mais cela n’affecte en rien notre détermination à aller le plus loin possible dans la compétition”, a-t-il lancé.

Abdelazim a expliqué que son groupe n’était pas au top de sa forme lors de la manche aller, mais qu’au fil des rencontres disputées notamment en championnat, les joueurs ont retrouvé de la vivacité et les automatismes qui leur manquaient.

Selon le tacticien égyptien, Nejmah jouera demain sans pression aucune et développera son jeu habituel avec l’objectif de marquer les premiers pour mettre l’Espérance en difficulté et semer le doute dans ses rangs.