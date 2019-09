Le président Chirac aimait la bière tunisienne

L’ancien ministre de l’Intérieur et ami de Jacques Chirac, Jean-Louis Debré, a confié à Paris Match que lors d’une visite officielle en Tunisie avec l’ancien président, Zine Abidine Ben Ali, Chirac a découvert la bière tunisienne.

Une anecdote qui fait rire, encore, l’ami de Chirac qui détaille un déjeuner qui a réuni les deux présidents avec leurs ministres.

« Lors d’un déjeuner officiel, le chef de l’Etat français, qui a devant lui un ‘verre avec du liquide blanc’, prend le menu et écrit à son fidèle ami : ‘Ne bois pas ça, ça fout mal au ventre !’. Et il lui demande aussitôt de lui trouver une bière », raconte le magazine. « A la table du président de la République tunisienne, on ne boit pas de bière », ajoute Jean-Louis Debré à Paris Match. « Je me penche vers mon homologue tunisien. Je lui dis : ‘J’ai un président, si il n’a pas sa bière, demain je ne suis plus ministre.’ Il appelle un maître d’hôtel qui arrive au bout de quelques minutes avec un verre entouré d’un linge blanc. Je griffonne sur un papier à Chirac : ‘Ne dites rien.’ C’était sans compter sur Jacques Chirac qui prend le verre, le finit et dit tout haut : ‘Elle est excellente cette bière !’. Le président de la République tunisienne et ses ministres ‘tirent une gueule’, se souvient Debré. Mais ‘moi, ça me fait marrer’. »