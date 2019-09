Ben Arous-Elections : L’Institut Hached mobilise ses observateurs

L’Institut Farhat Hached pour la Recherche et la Démocratie a démarré, samedi, à El Mourouj (gouvernorat de Ben Arous) son programme d’observation des élections législatives et du 2ème tour de la présidentielle, en Tunisie et à l’étranger.

Mohamed Amine Kouki, directeur exécutif de l’institut, a indiqué que ce programme concerne l’observation électorale dans les circonscriptions de Sousse, Médenine, Tunis 1, Tunis 2 et Ben Arous et les centres de vote en Italie et en Angleterre.

Cent observateurs suivront de près l’opération électorale le jour du scrutin, la collecte et le tri des résultats.

Kouki a expliqué que l’institut n’a pas pu accomplir sa mission d’observation, au 1er tour de la présidentielle, en raison du changement du calendrier électoral.

L’institut a mis tous les moyens dont il dispose pour assurer l’observation du processus électoral dans des bureaux de vote ayant un poids électoral important.