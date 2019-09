Nabeul – Législatives 2019 : l’infrastructure et le développement, principales attentes des habitants

Les habitants du gouvernorat de Nabeul aspirent que les législatives prévues le 6 octobre aboutissent à l’élection de députés capables de promouvoir la région et de répondre à leurs attentes notamment l’amélioration de leurs conditions de vie.

Plusieurs ont affirmé qu’ils se rendront aux urnes le jour du scrutin pour accomplir ce devoir électoral.

Les attentes des nabeuliens portent notamment sur l’amélioration de l’infrastructure, la protection de l’environnement et la consécration d’un développement équitable.

Mohamed Naouali (Menzel Temime) a indiqué que les prochains députés qui représenteront la région au Parlement sont appelés à œuvrer pour impulser le développement et défendre le droit des jeunes de la région à l’emploi.

La priorité, a-t-il estimé, devra être accordée aux régions marginalisées en particulier en milieu rural.

De son coté Zouhair Sassi (El Mida) a souligné l’ambition de voir un impact positif résultats des nouvelles élections, estimant que les prochains élus œuvreront pour faire entendre la voix des habitants de la région et résoudre les problèmes et difficultés auxquels ils font face.

Les réclamations des habitants de cette délégation consistent essentiellement en le renforcement des réseaux communs (eau, électricité, assainissement,…), la consolidation de l’infrastructure routière et l’aménagement d’espaces culturels, de loisirs et d’animation pour les enfants et les jeunes de la région, a-t-il ajouté.

Pour Hassine Jedai (Kélibia), il est important que les prochains élus s’emploient à faire sortir la région de la marginalisation et de la pauvreté surtout en l’absence de projets capables de booster le développement et créer des emplois.

De son coté, la présidente de l’association tunisienne pour la protection de la nature et de l’environnement à Korba Houda Boufaied a souligné la nécessité de revaloriser la lagune de Korba compte tenu de sa remarquable flore, d’autant plus que ce site accueille chaque année diverses espèces d’oiseaux migrateurs et d’examiner la possibilité d’y créer un circuit touristique qui peut être exploité pour drainer davantage de touristes.

Le gouvernorat de Nabeul est divisé en deux circonscriptions électorales qui comptent en total 471413 électeurs inscrits.

88 listes candidats dont 41 partisanes, 23 de coalition et 24 indépendantes sont en lice pour obtenir 13 sièges au parlement.