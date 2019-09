Safi Saïd s’engage “à restituer la Tunisie aux Tunisiens” s’il remporte la présidentielle

Safi Saïd, candidat indépendant à la présidentielle anticipée, s’est engagé lors d’un meeting populaire organisé, vendredi à la ville d’El Hamma, relevant du gouvernorat de Gabès, “à restituer la Tunisie aux Tunisiens”, estimant que “les corrompus bradent le pays aux étrangers”.

Il a déclaré qu’il souhaite “restituer la Tunisie, ses richesses, sa gloire et toutes ses entreprises aux Tunisiens”, soulignant que le moment est venu pour “bâtir la patrie sur de nouvelles bases faites de justice, de dignité et de souveraineté”.

“La Tunisie est aujourd’hui à la croisée des chemins. Le peuple tunisien se doit de choisir des patriotes et des intellectuels, et non pas des corrompus et les porteurs de nationalités étrangères”, a-t-il affirmé, ajoutant que les Tunisiens “ne peuvent plus être en proie à la pauvreté sur des terres riches, à cause “des pillards”, s’engageant à “lutter contre tous les corrompus”.

Safi Saïd a expliqué que le président de la République détient de larges prérogatives, et se doit d’être un leader qui défend les intérêts de son peuple et la souveraineté de son pays, soulignant qu’il “démissionnerait au cas où sa gouvernance venait à échouer”, le cas échéant, il retournerait à la lutte, côte à côte avec le peuple”, a-t-il dit.