Tunisie : Ennaceur reçoit le président de la mission européenne d’observation des élections

Le président de la République par intérim, Mohamed Ennaceur, a reçu, jeudi, au Palais de Carthage, le vice-président du Parlement européen, Fabio Massimo Castaldo, qui dirige la Mission d’Observation Européenne des élections (MOE UE).

Castaldo a présenté au chef de l’Etat un aperçu du travail de la mission d’observation électorale, composée d’une centaine d’observateurs et d’analystes électoraux répartis dans tous les gouvernorats.

Le travail de la mission se poursuivra pendant les législatives, a-t-il précisé.

Le président de la MOE a mis en exergue l’importance qu’accorde l’Union européenne au soutien de l’expérience démocratique tunisienne et à sa consolidation.

Il a salué la détermination du président de la République à garantir le bon déroulement du scrutin présidentiel et législatif conformément aux dispositions de la Constitution.

Castaldo a remis à Mohamed Ennaceur un message écrit de la présidente du parlement européen, Ursula von der Leyen, dans lequel elle réitère la disposition de l’UE à soutenir la Tunisie et réaffirmé sa confiance en la capacité de la Tunisie à poursuivre la réalisation des pas franchis sur la voie de la démocratie.

De son côté, le président de la République a salué le travail de la MOE UE, relevant la détermination de la Tunisie à aller de l’avant sur la voie de la construction démocratique malgré les nombreux défis qui restent à relever.

La démocratie est un choix irréversible et le seul moyen pour réaliser le développement et garantir la stabilité, a-t-il dit, rappelant avoir invité tous les candidats à la présidentielle et les parties concernées par cette échéance électorale de faire montre d’un esprit de responsabilité et de faire prévaloir l’intérêt suprême du pays.

“J’ai également appelé l’ensemble des Tunisiens à aller voter en masse et à assumer leur rôle dans les efforts visant à asseoir la démocratie naissante en Tunisie”, a-t-il ajouté.