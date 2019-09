Présidentielle 2019 : Seifeddine Makhlouf promet de réhabiliter les quartiers populaires

Seifeddine Makhlouf, candidat de la coalition “al-Karama” pour la présidentielle, a qualifié de “catastrophique” la situation des quartiers populaires en Tunisie.

En se rendant, jeudi, à Ettadhamen, dans le cadre de sa campagne électorale, il a déploré l’absence de tout projet de développement, d’équipements et de commodités collectives ainsi que d’espaces culturels et de loisir dans ces quartiers marginalisés.

Makhlouf s’est engagé à remédier à cette situation et de réhabiliter ces quartiers en y réalisant des projets capables de prendre en charge les catégories sociales dans le cadre du respect et de la dignité.

Le candidat à la présidentielle a présenté son programme électoral pour un changement à tous les niveaux : politique, économique, social et éducatif.

Il estime que la Tunisie, riche de ses ressources naturelles et humaines, est capable de réaliser l’essor et le progrès, à condition d’instaurer l’Etat de droit et des institutions et de respecter la souveraineté nationale.