La première édition du Festival national du théâtre tunisien baptisée session “Moncef Soussi”

L’homme de théâtre feu Moncef Souissi (1er janvier 1944 – 06 novembre 2016), sera au cœur de la première édition du Festival national du théâtre tunisien qui aura lieu du 20 septembre au 16 novembre 2019 dans les 24 gouvernorats de la république.

Cette toute première édition de cette manifestation théâtrale en partie compétitive, est placée sous le nom de Moncef Soussi et ce, “en hommage posthume à sa contribution au théâtre tunisien et à son parcours créatif, lit-on dans un communiqué du festival, précisant que le démarrage sera dans la ville du Kef ayant connu les débuts de Moncef Souissi et où il avait fondé sa troupe de théâtre professionnel.

Ce grand artiste pluridisciplinaire -acteur, dramaturge, metteur en scène et l’un des fondateurs du théâtre national tunisien et des Journées théâtrales de Carthage (JTC)- est l’un pionnier du nouveau théâtre tunisien qui a laissé une œuvre colossale entre pièces de théâtre et feuilletons.

Le festival national du théâtre tunisien est une manifestation ouverte pour la présentation des œuvres à travers les régions. Il est dédié aux productions de théâtre, professionnel et amateur, pour un large public.

Dirigée par Mohamed Massaoud Driss, cette première édition fera son démarrage à partir du Nord-Ouest, dans la ville du Kef sur une période de trois jours, les 20, 21 et 22 septembre avant de couvrir par la suite toutes les régions. Le festival sera présent à l’Ariana, Béja, Ben Arous, Bizerte, Gabes, Gafsa, Jendouba, Kairouan, Kébili, Le Kef, Kasserine, Mahdia, Manouba, Médenine, Monastir, Nabeul, Sfax, Sidi Bouzid, Siliana, Sousse, Tataouine, Tozeur, Tunis et Zaghouan.

La phase compétitive qui est dédiée aux nouvelles productions réalisées entre 2018 et 2019, aura lieu à la Cité de la Culture à Tunis. Les candidatures pour la compétition ouvertes le 03 septembre courant se poursuivront jusqu’au 23 du mois. La compétition s’adresse aux structures et troupes de théâtre professionnel et amateur dans les diverses régions du pays.

Les dossiers des candidats intéressés par la compétition sont à envoyer par voie postale au nom de la direction du festival ou bien à déposer auprès de la direction des arts dramatiques et scéniques, à la Cité de la Culture à Tunis. Chaque partie candidate est appelée à fournir notamment un enregistrement vidéo HD de la totalité de l’oeuvre.

Le programme complet de ce nouveau né du 4ème Art qui prévoit des spectacles, des compétitions, des hommages, des conférences, des workshops, des débats et des expositions, sera dévoilé bientôt.

Placé sous la direction du ministère des affaires culturelles, ce festival est organisé par les Centres des arts dramatiques et scéniques dans tout le pays et les délégations régionales pour les affaires culturelles, et en partenariat avec divers acteurs dans le théâtre et la culture.