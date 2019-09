Tunisie : saisie de plus de 24 mille pièces de fournitures scolaires et plus de 15 mille cahiers subventionnés

La campagne menée, mardi, par les équipes de contrôle auprès des librairies et commerçants des fournitures scolaires a donné lieu à la saisie de 24 250 pièces de fournitures scoclaires d’origine inconnue et non conformes aux normes, a fait savoir mercredi, la direction de la qualité et de protection du consommateur au ministère du Commerce.

Et d’ajouter que ces pièces ont été retirées des librairies et des marchés, expliquant que 50 équipes communes entre les ministres du Commerce, de l’Intéieur et de la Santé ont eté mobilisées pour cette campagne et ont révélé des pratiques en parfaite contradicion avec le système et les conditions de vente du cahier subventionné, ce qui a entraîné la saisie de 15 120 cahiers subventionnés après confirmation de leur vente au public à des prix élevés ou leur exploitation dans la vente conditionnée.

Le nombre d’infractions économiques relevées, mardi, a atteint 231 infractions relatives essentiellement à la possession de marchandises d’origine inconnue, le non affichage des prix, le camouflage de marchandises, la vente conditionnée et la vente de produits non conformes aux normes, lit-on dans le communiqué.