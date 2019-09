Quatre nouveaux films tunisiens au London Film Festival 2019

La tournée du cinéma tunisien dans les grands festivals de films continue à travers quatre nouveaux longs métrages de fiction sélectionnés dans “Strand Galas” section ouverte à des films à thèmes au programme de l’édition 2019 du Festival du Film de Londres (London Film Festival – BFI) prévu du 2 au 13 octobre prochain.

“Noura’s Dream” (Noura’s Dream) de Hinde Boujemaa et “Un fils” (A Son) de Mehdi Barsaoui seront présentés en première anglaise dans “Debates” qui est un segement dédié à “des films fascinants qui amplifient, scrutent, argumentent et surprennent”, selon la présentation du festival. “Le Rêve de Noura” (92mn) est une coproduction entre la Tunisie, la Belgique, la France et le Qatar alors que “Un fils ” d’une durée de 95mn est une coproduction entre la France, la Tunisie, le Liban et le Qatar.

“Un Fils”, écrit et réalisé par Mehdi Barsaoui, a récemment été doublement primé à la Mostra de Venise 2019. Il a eu le Prix de la meilleure interprétation masculine de la compétition “Orizzonti” décerné à l’acteur franco-tunisien Sami Bouajila et le Prix “Interfilm” du meilleur film du jury œcuménique. ”Noura rêve” est actuellement présenté en première mondiale dans la Compétition officielle du Festival international du Film de Toronto (TIFF) organisé du 5 au 15 septembre 2019.

” Un Divan à Tunis ” (Arab blues) de Manele Labidi figure dans la section “Films in Laugh” qui présente des comédies romantiques entre rire et humour sous toutes leurs formes. Cette fiction de 88mn est une production française. Ce film présenté en première mondiale dans la section ” Venise Days ” de la 76ème Mostra de Venise a remporté le Prix du Public.

“Tlamess” d’Ala Eddine Slim figure dans la section “Films in dare” qui est ouverte à “des films saisissants, qui vous sortent de votre zone de confort”, lit-on sur le site du festival. Cette fiction (120mn) est une coproduction tuniso-française de Ala Eddine Slim, Juliette Lepoutre, Ali Hassouna, Chawki Knis et Pierre Menahem.

Il s’agit du second long-métrage de ce jeune réalisateur après son film de fiction “The Last of Us”, primé du Lion du Futur à la Mostra de Venise 2016. La première mondiale de ce film a été projetée au mois de mai dernier en compétition à la 51ème Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2019.