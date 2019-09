Tunisie – Election présidentielle 2019 : Mongi Rahoui pésente à Gabès son programme électoral

Mongi Rahoui, candidat du Front populaire à l’élection présidentielle anticipée a indiqué qu’au cas où il est élu, il oeuvrera à réaliser l’essor et le progrès de la Tunisie et à y assurer la dignité, la sécurité hydrique et la santé pour l’ensembre des citoyens et où l’enseignement ainsi que la culture seront des facteurs de développement.

Rahoui qui était en visite à Gabès dans le cadre de sa campagne électorale a fait remarquer que le président de la République a assez de prérogatives lui permettant de faire progresser le pays, soulignant que la vie dans un environnement sain figure parmi les principaux droits du citoyen et qu’il est du droit des habitants du gouvernoat de Gabès de voir mettre fin aux problèmes de pollution que la région connaît.

Il a présenté, à cette occasion, son programme électoral dans lequel figure notamment l’amélioration des conditions économiques et sociales grâce à la préservation des richesses nationales et la transprence de leur gestion afin de garantir les droits des générations futures.

Une stratégie nationale cohérente de lutte contre le terrorisme à dimensions militaires, sécuritaires, sociales, culturelles et éducatives sera mise en place, a-t-il assuré. Selon ses dires, cette stratégie veillera à dévoiler les vérités sur les dossiers des crimes commis, l’envoi des jeunes vers les zones de conflits et l’appareil secret, en plus de la reddition des personnes mises en cause.

Il s’est également engagé à mettre en oeuvre tous les mécanismes constitutionnels mis à la disposition du Chef de l’Etat, telles que les initiatives législatives, la présidence des conseils ministèriels, l’appel aux référendums en cas de nécessité et la représentation de l’Etat, conformément à l’intérêt suprême de la Nation et du peuple.