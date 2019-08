Signature d’un contrat d’objectifs et de moyens entre le gouvernement, la Haica et la télévision tunisienne

“Le contrat d’objectifs et de moyens” en vertu duquel des moyens matériels et juridiques sont fournis a télévision tunisienne qui s’engage, de son côté, à réaliser une série d’objectifs convenus ultérieurement sous le contrôle de la Haute autorité indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA), a été signé vendredi.

Il s’agit d’un accord passé entre le PDG de la télévision tunisienne Mohamed Lassad Dahech, le secrétaire général du gouvernement Riadh Mouakher et le président de la HAICA Nouri Lajmi.

Dans une intervention, le président de la HAICA Nouri Lajmi a expliqué que l’accord garantit la neutralité de la télévision tunisienne, son indépendance et son efficience en tant que service public. L’accord engage le gouvernement à fournir les moyens de travail nécessaires, a-t-il poursuivi soulignant que la HAICA a longtemps travaillé sur ce projet avant sa signature et qu’il s’agit d’une pratique en vigueur dans les pays démocratiques.

Le secrétaire général du gouvernement a, pour sa part, relevé que le PDG de la télévision nationale œuvrera, en vertu de l’accord à développer les moyens matériels et juridiques et que ce dernier ne peut être révoqué qu’en vertu d’un avis conforme de la HAICA et d’une évaluation de son rendement. Il a mis l’accent sur l’importance de tenir ce poste loin des pressions politiques et économiques.

Pour le PDG de la télévision, cet accord traduit la confiance entre les trois parties. Il a formé le voeu de voir les partenaires sociaux à savoir les syndicats soutenir ce contrat au même titre que le processus de réforme de l’information publique.