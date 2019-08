Intempéries : Les soirées de Rap tunisien “Urban Fest” à Carthage reportées au 4 et 5 septembre prochain, en raison des pluies

Pour des raisons météorologiques, les deux soirées de Rap tunisien au Théâtre romain de Carthage sont reportées au 4 et 5 septembre prochain, a annoncé, mercredi après-midi, l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistique (ENPFMCA).

Les soirées initialement programmées, les 28 et 29 août courant, se tiennent dans le cadre d’une manifestation baptisée “Carthage Urban Fest” organisée par l’ENPFMCA. Ce report est décidé par crainte des “importantes précipitations prévues”, lit-on dans un bref communiqué de l’Etablissement.

L’évènement qui devait se tenir à partir de 21 h ce soir, réunit les rappeurs Kafon, Artmasta, A.L.A, El castro, GGA et DJ Dark (première soirée), et Klay BBJ, Samara, Sanfara, Radi, Master Sina, Pazaman et DJ Dark (deuxième soirée).