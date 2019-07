Tunisie – ARP : Ennaceur reçoit le président de l’ISIE Nabil Baffoun

Le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) Mohamed Ennaceur a reçu, lundi, le président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) Nabil Baffoun, accompagné d’une délégation. Lors de cette rencontre, Ennaceur a affirmé le soutien du parlement aux efforts déployés par l’instance pour faire réussir les prochaines élections et garantir la protection du processus démocratique.

Nabil Baffoun a, pour sa part, souligné l’engagement de l’instance à faire réussir la prochaine échéance électorale législative et présidentielle, passant en revue l’avancement de l’opération de dépôt des listes candidates aux législatives dans les différentes circonscriptions qui a démarré ce lundi et se poursuivra jusqu’au 29 juillet courant. Selon lui, 93 listes candidates ont été déposées jusqu’à midi.

Le président de l’ISIE a, par la même occasion, présenté les résultats de la rencontre régionale élargie avec les partis et la société civile sur les conditions et les procédures pour se présenter aux élections législatives. Il a, dans ce contexte, passé en revue les difficultés logistiques et les défis liés aux différends entre les partis et les listes.