Journée Olympique : Le CNOT rend hommage aux figues du sport dans la ville de la Marsa

Le Comité national olympique tunisien (CNOT) a honoré samedi des personnalités sportives dans la région de la Marsa, ayant notamment pris part aux grands rendez-vous olympiques et fait honneur au sport tunisien.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée olympique dont le CNOT en a fait une tradition depuis 2013.

Elle vise à consacrer la vocation olympique historique de La Marsa qui a participé, dès la première apparition de la Tunisie aux Jeux olympiques de Rome en 1960, avec trois marsois à la délégation officielle, les footballeurs Taoufik Ben Othman et Mohamed Ali Klibi, et le pentathlonien Ahmed Ennachi.

Dans une déclaration à la TAP, le président du CNOT , Mehrez Bousayene, a fait savoir que “la célébration de la journée olympique est devenue au fil des années une tradition qui a sillonné plusieurs gouvernorats”.

“Les festivités ont ciblé cette année, le gouvernorat de Tunis et sa banlieue nord, plus particulièrement, la ville de la Marsa où le CNOT rendra hommage à plus de 32 olympiens outre des personnalités qui ont marqué le sport tunisien et ce, depuis les jeux de 1960”, a encore précisé Bousayene.

Et d’ajouter que “la cérémonie se tient en collaboration avec la municipalité de la Marsa en consécration de la politique de proximité avec les espaces sportifs publics, laquelle politique contribue jusqu’à maintenant à détecter les graines de champions olympiques”.

De son côté, le maire de la Marsa, Slim Meherzi, a estimé que “la célébration de cette journée dans l’enceinte de la municipalité est l’occasion de rendre hommage à d’innombrables figures du sport qui ont tant donné au sport tunisien, comme c’est une opportunité propice pour rassembler tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au rayonnement de la Marsa comme école du sport, des valeurs nobles “.

Pour sa part, l’ex-sélectionneur national ayant déjà pris part avec la sélection de Tunisie aux jeux d’Atlanta, Ali Selmi a indiqué que “les jeux olympiques demeurent la plus grande manifestation sportive dans le monde et c’est un honneur pour tout sportif d’y participer”.

Hela Riabi qui a participé aux olympiades de Rio Di Janeiro estime, quant à elle, que cette cérémonie constitue un geste noble de la part du CNOT dont la finalité est de rassembler les sportifs et anciens sportifs de la région .