Tunisie : René Trabelsi élu “meilleur ministre du Tourisme en Méditerranée”

L’Association italienne pour l’échange économique italo-euroasiatique, Asigltalia, vient de désigner René Trabelsi comme le “meilleur ministre du Tourisme en Méditerranée”. Il a reçu, au passage, une médaille d’honneur.

Le président de ladite association et la présidente du Centre de formation professionnelle italien à Tunis, Rossana Roda, considèrent que René Trabelsi a participé au développement du tourisme et de l’échange économique et culturel entre la Tunisie et les autres pays méditerranéens.