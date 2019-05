Programme “Nuits Ramadanesques” de l’Institut Français de Tunisie

Du cinéma, de la musique et des veillées littéraires sont au programme des Nuits Ramadanesques de l’Institut Français de Tunisie (IFT) à Tunis, intitulées “Sous les étoiles”.

Après une soirée mystique avec la chorégraphe et danseuse Rana Gorgani mercredi 8 mai, l’IFT propose le jeudi 9 mai de revoir ou découvrir le film du réalisateur tunisien Abdellatif Kechiche “La graine et le mulet”.

La soirée du vendredi 10 mai sera consacrée aux enfants de 4 à 10 ans. Dans le cadre de “La nuit des enfants”, les petits seront conviés à dessiner sur les murs et à interagir avec le musicien performeur et vidéaste français Jean-Baptiste Cassin alias Dipolair.

Se basant sur son expérience de père et sur l’imaginaire des enfants, le spectacle “Ouvre tes rêves ” de Dipolair invite les enfants à découvrir un univers fantastique et onirique. Usant d’une mise en scène novatrice et grâce à l’utilisation d’écrans interactifs permettant de réaliser des illusions optiques, Dipolair crée un spectacle musical et visuel à l’imagination sans limites. Durant 45 minutes, il fera voyager, chanter, rire et frissonner ses jeunes spectateurs.

Dans la soirée du samedi 11 mai, les spectateurs pourront découvrir le concert “Electro Btaihi”, un projet développé par le talentueux violoniste Zied Zouari. Accompagné de musiciens et chanteurs venant de toutes les régions de la Tunisie, Zied Zouari développe un langage contemporain où se mélangent rythmes tunisiens, polyrythmie indienne et jazz, à mi-chemin entre musique traditionnelle et musique underground.

A l’occasion du coup d’envoi de la 72ème édition du festival de Cannes (14-25mai), l’IFT propose une soirée spéciale Festival de Cannes (mardi 14 mai) avec au programme la retransmission de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes à 17h45 suivie de la projection du film japonais primé à Cannes en 2018 “Une affaire de famille” de Hirokazu Kore-eda (22H00).

Dans la soirée d’improvisation théâtrale programmée pour le mercredi 15 mai, l’Association Tunisienne d’Improvisation Théâtrale invite sur la scène deux équipes d’improvisateurs qui s’affrontent sur des thèmes donnés par le public, sous la direction d’un arbitre.

Les nuits du jeudi 16 mai et du mardi 21 mai seront consacrées au 7ème art avec la projection du film français “L’auberge espagnole “de Cédric Klapisch et du film libanais “Habbet Caramel” de Elie F. Habib.

Un spectacle poétique, visuel et musical autour de l’œuvre de Mahmoud Darwich sera au menu de la soirée du mercredi 22 mai. Le linguiste et écrivain Louis-Jean Calvet invitera le public de l’IFT (vendredi 24 mai) dans un voyage sémantique avec une conférence autour de “L’histoire des langues en Méditerranée”.

Place à la philosophie dans la soirée du samedi 25 mai avec comme invité de marque le philosophe tunisien Youssef Seddik. Accompagné par Mariem Chakroun, Seddik évoquera la thématique de l’enfance dans la philosophie.

Une immersion dans le monde du conte, prévue le mardi 28 mai, sera animée par l’écrivaine Fawzia Zouari et ses invités. Les cinéphiles pourront revoir ou découvrir un classique du cinéma tunisien signé Ferid Boughdir “Un été à la Goulette” (1996).

La région de Kasserine sera à l’honneur (jeudi 30 mai) avec le spectacle “El Alia” une comédie musicale produite et présentée par l’association 7ème dimension pour la culture et la citoyenneté de Kasserine.

Dans la soirée du vendredi 31 mai, place à la comédie égyptienne avec la projection du film égyptien “El Badla” (2018) de Mohammed Gamal Al Adl.

L’IFT clôtura sa programmation ramadanesque le samedi 1er juin avec un concert signé par le groupe de la pop orientale N?ra. Le groupe fera découvrir son univers musical où se mélangent musiques orientale et occidentale.

Toutes les soirées sont gratuites et débuteront à 22H00 dans la Cour de l’Institut français de Tunisie.