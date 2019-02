Ligue 1 (mise à jour 14e journée) le Club Africain reçoit le CS Hammam-lif ce jeudi à El Menzah

Le Club Africain recevra le CS Hammam-lif jeudi 7 février au stade olympique d’El Menzah à partir de 14h00, en match en retard de la 14e journée du championant de la ligue 1 du fotball professionnel.

Les travaux du stade olympique de Radès se poursuivant encore, il a été décidé de faire disputer ce match en retard au stade olympique d’El Menzah.

Par ailleurs deux autres matches en retard de la même journée figurent au programme de jeudi et opposeront d’une part le CS Sfaxien au CA Bizertin au stade M’hiri et d’autre part l’US Tataouine au leader l’Espérance Sportive de Tunis, au stade Néjib Khattab de Tataouine.

Le dernier match de la 14e journée entre la JS Kairouan et l’Etoile du Sahel se déroulera le 17 février à Kairouan.

Toputes ces rencontres ont été reportées en raison des engagements du Club Africain de l’Espérance et du CS Sfaxien en coupes interafricaines des clubs et de l’Etoile sportive du Sahel en coupe arabe des clubs champions.

Programme des matches en retard (14h00)

jeudi 7 février

Stade Olympique d’El Menzah

Club Africain – CS Hammam-Lif

A Sfax (Mhiri)

CS Sfaxien – CA Bizertin

A Tataouine

US Tataouine – ES Tunis

dimanche 17 février

Stade de Kairouan

JS Kairouan – Espérance ST

déja joués

Dimanche 3 février Au Bardo

Stade Tunisien – US Monastir 0-2

A Gabès

AS Gabès – US Ben Guerdane 2-1

A Redayef

ES Métlaoui – Stade Gabésien 0-1

Classement provisoire:

Equipe PTS J V N D BP BC DIF

1. Espérance ST 30 13 9 3 1 20 7 +13

2. CS Sfaxien 29 13 8 5 0 16 5 +11

3. CA Bizertin 27 13 7 6 0 21 10 +11

4. ES Sahel 24 13 6 6 1 20 11 +09

5. US Tataouine 19 13 5 4 4 14 17 -03

. S.Tunisien 19 14 5 4 5 14 18 -04

7. C.Africain 17 13 5 2 6 13 15 -02

8. US Ben Guerdane 15 14 3 6 5 12 14 -02

. S. Gabésien 15 14 3 6 5 9 10 -01

10. ES Metlaoui 12 14 3 3 8 11 18 -07

. JS Kairouan 12 13 3 3 7 8 15 -07

.AS Gabès 12 14 3 3 8 14 22 -08

13.CS Hammam-lif 11 13 2 5 6 8 13 -05

14. US Monastir 10 14 2 4 8 14 19 -05