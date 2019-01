Tunisie – Météo : Ciel brumeux, températures entre 12 et 16°c dans le nord

Le temps est localement, brumeux jeudi matin puis ciel partiellement voilé sur la plupart des régions.

Le vent souffle de secteur Ouest assez fort de 30 à 50 km/h près des côtes et modéré à assez fort de 20 à 30 km/h à l’intérieur du pays.

La mer est très agitée sur le nord et agitée sur les autres zones. Les températures maximales sont comprises entre 12 et 16°C dans le nord et les hauteurs Ouest et entre 16 et 20°C ailleurs.

Prévisions pour demain Vendredi 01 Février 2019

le ciel sera partiellement voilé sur la plupart des régions. Le vent souffle de secteur Sud-Ouest assez fort à fort de 40 à 55 km/h près des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et modéré à assez fort de 20 à 40 km/h sur le reste du pays.

La mer sera très agitée sur le nord et agitée à localement, forte ailleurs. Les températures en hausse et les maximales seront comprises entre 16 et 20°C sur les hauteurs ouest et entre 20 et 25°C ailleurs.