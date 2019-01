France : Emiliano Sala envoie un message vocal avant son vol

Emiliano Sala, attaquant argentin passé par plusieurs clubs français, est porté disparu depuis lundi suite à la perte du signal de son avion qui le transportait de Nantes vers Cardiff.

A 21h23, la trace du petit avion de tourisme a disparu. Depuis, des recherches sur les côtes anglo-normandes ont débuté.

Des débris d’avion ont été retrouvés, indique ce mercredi matin Skysports. “Un coussin, un objet de couleur orange et de nombreux objets blancs” flottaient dans la mer.

Un message glaçant a été laissé par le footballeur Emiliano Sala. L’ancien joueur du FC Nantes a envoyé un message vocal à ses proches, où il partage ses craintes face aux conditions de vol.

“Salut les gars, vous allez tous bien ? Si vous n’avez plus de nouvelles de moi dans une heure et demie, je ne sais pas s’ils ont besoin d’envoyer quelqu’un me chercher, parce qu’on ne va pas me retrouver. Papa, qu’est-ce que j’ai peur !”, explique Sala.