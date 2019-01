Centenaire de l’Espérance ST : Au parc B, des milliers de Tifosis espérantistes fêtent l’épopée de leur club

L’Espérance sportive de Tunis vient de passer le cap des cent ans. Ce soir et après les scènes de liesse amorcées depuis plus d’une semaine dans plusieurs quartiers de Tunis et dans les régions, l’ambiance est montée d’un cran au parc Hassen Belkhodja fief du club tunisois.

La liesse au cœur du fief de l’Espérance

Massés dans quelques hectares de terre, plusieurs milliers de supporters sang et or y sont venus laisser éclater leur joie et fêter comme il se doit les cent ans de gloire et de triomphe de leur club. Au même moment, un concert de klaxons a résonné dans les rues de la capitale

C’est ainsi que jeunes et moins jeunes fervents supporters de l’un des prestigieux clubs du continent, dont de nombreux vêtus du célèbre maillot rouge et jaune, ont convergé mardi vers le centre de la capitale pour célébrer ce centenaire.

Dans les allées du parc B, d’énormes banderoles portant diverses incantations au club gravitent aux dessus de la foule déchainée.

Des banderoles et des chants à travers lesquelles les supporters manifestent leur attachement à une épopée faite de succès d’un club que ses tifosis ont rebaptisé, “l’Etat espérantiste”.

Les fans ravis ont acclamé, sous une pluie de confetti et un nuage de fumigènes, les joueurs, dirigeants et autres responsables et anciens figures du club.

Le ton est donné et les tifosis vont surement fêter leur club jusqu’au tard dans la nuit. Tous ce sont donné rendez-vous à Bab Souika où Klaxons, drapeaux, slogans et chants rythment la liesse depuis le début de l’après-midi.

Un an de festivités

Le comité d’organisation du centenaire présidé par Mahmoud Babbou a programmé plusieurs activités à la hauteur de l’évènement, notamment un match gala de football face à une grande équipe européenne. Le nom de l’adversaire et la date du match n’ont pas encore été divulgués pour des raisons de calendrier.

De nombreux tournois et compétitions dans les différentes sections judo, lutte, natation, un gala de boxe à Bab Souika sont également prévus, outre l’organisation de la coupe arabe des clubs de volley-ball du 15 au 22 février prochain avec la participation de 22 clubs.

Plusieurs cérémonies auront lieu, la plus grande se déroulera en février à la cité de la culture. Des personnalités nationales arabes africaines et internationales en plus de la famille de l’Espérance seront au rendez-vous.

L’Esperance a invité de nombreuses figures nationales et internationales dont le Président de la République Beji Caied Essebsi, Gianni Infantino président de la Fédération internationale de football (FIfa), Ahmad Hammad président de la Confédération africaine de football (CAF) et Thomas Bach, président du comité international olympique (CIO).

Volet culturel un riche programme a été également concocté avec la projection d’un film documentaire sur l’histoire du club, la parution de trois livres (livre album, un livre destiné aux enfants consultable par les Smartphones en plus d’un livre préparé par des historiens), une exposition de trophées, photos, produits et articles presse.

Le club a également produit une chanson et un hymne et la poste Tunisienne à édité à cette occasion un timbre du centenaire mis en vente à partir de mardi.

Des animations de rues sont prévues dans plusieurs quartiers de la capitale et dans les différentes régions du pays avec la participation des supporters du club.