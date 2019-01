Tozeur : Cérémonie de célébration du 8e anniversaire de la Révolution en l’absence des familles des martyrs

Lors de la cérémonie de célébration du 8e anniversaire la Révolution, lundi à Tozeur, sous la présidence du gouverneur et en présence des cadres régionaux, des détachements de l’armée et de la sûreté nationale ont levé le drapeau au son de l’hymne national, place de l’Indépendance. Un hommage a été rendu aux martyrs de la Révolution, dans la région, Ammar Chabati (Tozeur), Lamjad El Hammi, Maher Labidi et Abdelkader Mekki (Degache), et la Fatiha a été récitée à leur mémoire.

Selon plusieurs représentants de la société civile, la cérémonie de célébration de la Révolution dans la région s’est déroulée, cette année, dans la discrétion et en l’absence des familles des martyrs qui n’y ont pas été associées. Ils regrettent, par ailleurs, qu’aucune avancée n’a été enregistrée dans le dossier des martyrs et blessés de la Révolution dont la liste n’a pas été publiée, jusqu’à présent.

Fatma Zohra Msetra, mère du martyr Ammar Chabati souhaite, pour sa part, que la justice soit faite après l’identification, depuis seulement deux ans, de l’assassin de son fils. Ce dernier a été tué le 12 janvier 2011, à travers la fenêtre de sa chambre, se rappelle-t-elle avec beaucoup d’émotion et de douleur. Le jugement n’a pas été rendu jusqu’à présent, malgré l’identification du meurtrier, précise la mère du martyr, dans une déclaration à l’agence TAP.