Tunisie : Commémoration du 8ème anniversaire de la révolution

La confédération générale tunisienne du travail (CGTT) a estimé que les jeunes, initiateurs de la révolution, attendent toujours des solutions radicales aux différents problèmes.

La CGTT a ajouté, dans un communiqué publié à l’occasion de la commémoration du 8ème anniversaire de la révolution tunisienne, que les gouvernements successifs n’ont pas réussi à réaliser le développement dans les régions intérieures, face à une hausse du taux de chômage et une absence des projets de développement et de motivation pour encourager l’investissement.

A ce propos, la Confédération a mis en garde contre le blocage au niveau des négociations sociales dans le secteur de la fonction publique et le secteur public appelant à trouver des solutions et à accorder des augmentations salariales répondant aux aspirations des travailleurs.

La confédération s’interroge, par la même occasion, de son mise à l’écart du conseil de dialogue social, crée récemment, rappelant qu’elle s’attache à son droit à être représentée au sein de cette structure.

La confédération a appelé également à rapprocher les points de vue et à encourager une action commune avec les organisations et les forces de la société civile pour gagner le défini à relever sur les plans économique et social, réaliser une transition démocratique et un développement juste entre les régions.