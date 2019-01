Tunisie : L’IVD remet les premières décisions de réparation pour 15 personnes de la catégorie de résistants

L’Instance Vérité et Dignité (IVD) a remis samedi le premier lot de décisions de réparation à 15 personnes de la catégorie de résistants qui “n’ont pas été honorées par l’Etat et dont les sacrifices pour la libération de la Tunisie du colonialisme français n’ont pas été reconnus”, a annoncé la présidente de l’IVD Sihem Ben Sedrine.

A cette occasion, l’Instance a organisé samedi une cérémonie à laquelle ont assisté un certain nombre de membres sortants de l’IVD, ainsi que sa présidente, des membres des familles des résistants honorés et un certain nombre de victimes de la période de tyrannie.

Mohammed Saleh Ghars, l’un des résistants honorés par l’Instance Vérité et Dignité, a déclaré à la presse en marge de la cérémonie que cet honneur “est un moment historique pour les combattants et leurs familles, rétablissant le cours de l’histoire après l’exclusion des résistants et leur jugement par le régime bourguibien après l’indépendance”.

“J’espère que les politiciens et les témoins de l’époque qui ont occupé de hautes fonctions dans l’Etat indépendant présenteront leurs témoignages concernant la trahison, la marginalisation et les procès inéquitables des combattants contre le colonialisme par le régime de Habib Bourguiba afin de corriger l’histoire du mouvement national”, a-t-il ajouté.

De son côté, Sihem Ben Sedrine, chef de l’IVD a souligné à la presse que les décisions en matière de réparation comprendraient trois catégories: les résistants, les victimes individuelles et les groupes (associations, partis et organisations victimes d’injustices et de violations pendant la dictature).

Dans le même contexte, elle a précisé que les décisions de réparation des préjudices impliqueraient plus de 20 000 victimes sur plus de 50 000 dossiers de violations examinées par l’Instance Vérité et Dignité, et que la remise des décisions de réparation se poursuivrait par groupes.

Le premier groupe des résistants ayant obtenu des décisions de réparation comprend Mohammed Saleh Ghars, Taher Lassoued, Mohammed Ben Ali Al Harathi, Hassan Chandoul, Tayeb Zallek, Taher Boukhari, Oum Ezzine (le colonisateur français l’avait jugée pour avoir ravitaillé les combattants), Abderrahmane Layouni, Mokhtar Attia, Taher Ben Amira, Iyad Rabbanah, Mousbah Ben Khalifa Mechi, Ibrahim Bin Abdelkarim, Redha Ben Ammar et Ali Khader.