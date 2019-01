Aide à la production cinématographique 2018 : Liste des 23 projets de films retenus

Voici la liste complète des 23 projets retenus par la commission d’aide à la production cinématographique au titre de l’année 2018:

Projets des longs-métrages

Films de fiction

1- “Bunkoeur” produit par South By South West réalisé par Nidhal Chatta (500 mille dinars)

2- “Tête Coupée” produit par Image Production et réalisé par Lotfi Achour (500 mille dinars)

3- “Je m’appelle Clara” produit par Synergies productions et réalisé par Sarra Laabidi (400 mille dinars)

4- “La Zone” produit par Zone art films et réalisé par Lassaad Dkhili (400 mille dinars)

5- “Insurrection” produit par Madbox +GSP et réalisé par Jilani Saadi (400 mille dinars)

6- “Entre Deux” produit par Laith productions et réalisé par Mazni Hfayedh (400 mille dinars)

7- “Klando” produit par CTV Services et réalisé par Madih Belaid (400 mille dinars)

Films documentaires

8- “Fouledh” produit par Yol Film House et réalisé par Abdallah Chamekh (110 mille dinars)

9- “La Guepe et l’Orchidée” produit par Madbox et réalisé par Mohamed Sebeur (110 mille dinars)

Projets des courts métrages:

1- “El Banou” d’Anissa Daoued, prduction APA (70 mille dnars)

2- ” Les yeux du coeur” d’Insaf Arafa, procution Clandestino (60 mille dinars)

3- “Les filles fortes” d’Issam Bouguerra production Yol Film House (60 mille dinars)

4-“Hors jeu” de Sami Tlili, production Propaganda (60 mille dinars)

5-“El hess” de Haiefel Ben Youssef , production Iris (50 mille dinars)

6-“Manda” de Samir Harbaoui, production Carapace (60 mille dinars)

7- “Nesf rouh” de Marouane Trabelsi, production El Horra (50 mille dinars)

8- “Une journée presque ensoleillée” de Rim Nakhli, production Inside Prod (60 mille dinars)

9-“13” de Kais Mejri, production Propaganda (60 mille dinars)

10-“Success story” de Rami Jarboui , Innova production (50 mille dinars)

Aide à la fnition (longs métrages):

“Loving Wallada” (documentaire) de Naceur Khemir, Wallada production (100 mllle dinars)

Aide à la finition (Courts métrages):

“True story” (fiction) de Mohamed Amine Lakhnach, Ulysson Production (50 mille dinars)

Aide à l’écriture:

“achadou anni echt” (long métrage de fiction) d’Imen Nasri, production Amilcar Film (30 mille dinars)

“628” (long métrage de fiction) d’Issam Bouguerra, production Godolphin film (20 mille dinars)