L’association “Kolna Tounes” appelle à une plénière pour élire trois membres de l’ISIE

L’association “Kolna Tounes” a appelé le bureau de l’ARP à fixer une plénière pour élire trois membres du conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE), dans le cadre du renouvellement du tiers des membres de ladite Instance durant la première semaine du mois de janvier 2019.

Dans un communiqué, l’association s’est dite inquiète de la situation actuelle de l’ISIE et de l’interruption de ses activités à quelques mois avant les élections législatives et présidentielle, et ce “à cause de la poursuite de l’atermoiement quant au renouvellement du tiers des membres de l’ISIE et à l’élection de son président”.

“Kolna Tounes” a appelé, dans ce sens, les députés à examiner minutieusement les dossiers des candidats avant de voter et d’élire les nouveaux membres de l’ISIE selon les critères de la compétence et de l’indépendance vis-à-vis des allégeances partisanes.

L’association citoyenne a exigé également du parlement qu’il s’engage à rouvrir l’appel à candidature pour la présidence de l’ISIE, directement après la plénière du renouvellement des tiers des membres de l’Instance, et d’organiser une deuxième plénière avant la fin du mois de janvier 2019 pour l’élection du président de l’ISIE.

“Kolna Tounes” a imputé à l’ARP la responsabilité de tout retard accumulé dans le parachèvement de la composition de l’Instance et l’élection de son président, ainsi que toute perturbation du processus électoral, due à ce retard, lit-on dans le texte du communiqué publié dimanche.

Le président de l’ISIE, Mohamed Tlili Mansri, avait présenté, le 5 juillet 2018 sa démission suite à des différends avec les membres du conseil de l’Instance. Il s’est vu confier la gestion des affaires courantes de l’ISIE, jusqu’à l’élection d’un nouveau président.

La Commission ad hoc, chargée de la présélection des dossiers de candidature pour le renouvellement du tiers des membres de l’ISIE, avait approuvé le 31 octobre 2018 la liste des candidats présélectionnés à cet effet.

Pour rappel, Khansa Belharrath, membre de la Commission, avait déclaré, à ce moment-là, qu’ “Il faut élire les trois nouveaux membres de l’ISIE et son nouveau président avant le 15 décembre 2018 pour permettre à l’Instance d’entamer son travail”.