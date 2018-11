Tunisie – Fête du Mouled : Kairouan retrouve son lustre d’antan

La Tunisie a vécu, mardi 20 novembre 2018, aux rythmes des festivités du Mouled commémorant la naissance du prophète Mohamed (SAWS).

De nombreuses manifestations à caractère religieux et culturel ont été organisées notamment à Kairouan par le Festival du Mouled et la «Fondation Kairouan» en collaboration avec «l’Association du Mouled», pour célébrer la naissance du prophète Mohammed en présence de centaines de milliers de visiteurs qui sont venus comme à l’accoutumée de toutes les régions de la Tunisie et même de l’étranger.

Le programme des festivités a comporté des soirées de chants religieux et amdah (louanges) du prophète avec notamment un Mapping distingué sur le minaret de la Grande Mosquée Okba Ibnou Nafaa, des présentations sur la Sira du prophète et les dimensions religieuses, éducatives et morales de cette fête et des nobles valeurs de l’Islam, une exposition de produits, articles et plats traditionnels, ainsi que l’organisation de “Kharja” (procession) de Kairouan animée par des troupes de musique ancestrale.

Selon Rafik Amara, président de la Fondation Kairouan, le but de toutes de ces manifestations était de revaloriser la capitale aghlabide en tant que première médina arabo-musulmane et d’en faire un pôle du tourisme culturel et religieux.

«Première médina arabo-musulmane en Afrique du Nord, Kairouan regorge de trésors inestimables. Son histoire, son patrimoine riche, ses écrits rares, ses livres de Coran très rares et multiples en font une ville culturelle et islamique unique. Kairouan abrite aussi le plus ancien “minbar” du monde arabo-musulman datant de l’ère abbaside».

Et notre but à travers l’organisation de ces festivités était justement de valoriser tout ce que possède Kairouan sur tous les plans (culturel, théologique, architectural…).