Tunisie : Le parti Al Massar se placera dans l’opposition constructive (Jounaidi Abdeljawad)

Le parti Al Massar continuera à traiter avec le gouvernement Chahed en se plaçant dans l'”opposition constructive et non absolue”, a affirmé le coordinateur général du parti Jounaidi Abdeljawed. Il a rappelé que le parti avait décidé en juillet dernier de se retirer du gouvernement qui, selon lui, repose sur les allégeances partisanes et personnelles ainsi que sur les faux consensus et l’emprise du mouvement Ennahdha.

S’exprimant jeudi en conférence de presse à Tunis, Jounaidi a indiqué que Samir Taieb dont la fonction de secrétaire général d’Al Massar a été gelée en juillet 2018 et qui occupe le poste de ministre de l’agriculture dans le gouvernement Chahed, ne représente plus le parti qui n’a pas pris part aux concertations autour du dernier remaniement ministériel. Il a ajouté que le conseil central du parti qui se tiendra les 1 et 2 décembre prochain statuera sur son remplacement.

Al Massar est concerné par les prochaines échéances électorales aux côtés des forces démocratiques progressistes, a-t-il soutenu. Il a appelé à optimiser la préparation des élections de 2019, en complétant l’élection des membres des instances constitutionnelles dont en particulier la Cour constitutionnelle et l’instance électorale.

Sur un autre plan, le coordinateur général d’Al Massar a souligné la nécessité de continuer à enquêter dans l’affaire de “l’appareil secret du mouvement Ennahdha”, et sa responsabilité dans les assassinats politiques qui ont secoué le pays, faisant observer que c’est au gouvernement et à la présidence de la République de révéler toute la vérité sur cet appareil.

Jounaidi Abdeljawed a critiqué le projet de budget de l’Etat au titre de 2019 qui a-t-il, relevé, intervient dans un contexte économique et social difficile marqué par la dégradation du pouvoir d’achat et le déficit de la balance commercial et de la balance des paiements, en plus des pressions exercées par les lobbies économiques.