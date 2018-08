CAN-2019 : Les anciens internationaux camerounais impliqués dans l’organisation

Le gouvernement camerounais a décidé d’impliquer les anciens internationaux dans l’organisation de la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN Total-2019) que le pays accueillera entre juin et juillet prochain, rapporte jeudi le site de la Confédération africaine de football (CAF).

Plusieurs joueurs de la cuvée des années 1980 et 1990 (Roger Milla, Eugène Ekéké, Emmanuel Kundé, François Omam Biyik), et celle des années 2000 (Geremi Sorel Njitap, Rigobert Song, Patrick Mboma, Pierre Wome, Bill Tchato et Timothée Atouba) étaient présents à la réunion que le ministre camerounais des Sports et de l’éducation physique avait tenu, mercredi à Yaoundé.

” Au-delà de vos prouesses sportives, vous jouissez du fait de votre position, des préjugés très favorables auprès de vos compatriotes, d’une haute considération et d’une capacité réelle d’influence au sein des instances sportives internationales. Vos immenses talents acquis dans d’autres domaines liés à l’organisation et à l’encadrement du football dans le cadre de votre reconversion, ainsi que votre vécu sportif et votre riche expérience sont autant d’atouts qu’il importe de capitaliser pour assurer le succès éclatant à la CAN Total Cameroun 2019″, a indiqué le ministre à l’encontre des légendes du football camerounais.

Durant la rencontre, les légendes du football camerounais par l’entremise de Geremi Njitap, président du Syndicat national des footballeurs du Cameroun (Synafoc), se sont engagées à jouer leurs partitions. “Nous serons présents partout où le besoin sera identifié, tant sur la scène nationale qu’internationale dans le but de promouvoir à la fois la CAN 2019 et notre beau pays”, a répondu l’ancien joueur du Réal de Madrid.

Dans la phase des échanges qui s’en sont suivis, les anciens Lions indomptables ont plaidé pour l’intégration de quelques-uns d’entre eux dans le Comité local d’organisation. Une demande à laquelle le représentant du gouvernement a promis de donner suite avant d’engager les uns et les autres à élaborer d’autres propositions pertinentes sur leur implication dans la réussite de l’évènement.

La réunion a été rehaussée par la présence du secrétaire général adjoint de la Confédération Africaine de Football (CAF), le Ghanéen Anthony Baffoe qui était à la tête de la troisième mission d’inspection de la CAF au Cameroun, au terme de laquelle, l’équipe des inspecteurs de la CAF s’est montrée impressionnée par l’état d’avancement des chantiers.

” Ce que nous avons vu est assez impressionnant. Le gouvernement a mis d’énormes moyens. Nous avons hâte de vivre cette CAN au Cameroun qui va l’organiser avec beaucoup d’innovations”, avait déclaré à la presse Melvis Pinnick Amaju, Vice-Président de la CAF et chef de mission.