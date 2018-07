«Lunasea», le nouveau concept estival du Regency Tunis Hotel

Sur la grande plage du Regency Tunis Hotel à Gammarth, un nouveau Beach Club, dénommé «Lunasea», a été inauguré avec l’avènement de la saison été 2018.

Le «Lunasea» est en effet le dernier né des Beach-Clubs de la banlieue nord de Tunis et certainement aussi parmi les plus grands de toute la Tunisie. «Il a une capacité de 1000 personnes lors des événements spéciaux et a été équipé pour le confort des estivants avec notamment des paillotes et un restaurant pour 200 personnes», souligne Aziz Galalou, nouveau directeur général du Regency Tunis Hotel.

L’entrée en fonction du Beach Club a été marquée par un concert unique du fameux DJ Bob Sinclar qui a offert à la clientèle du «Lunasea» un show artistique des plus mémorables le 22 juin dernier.

Tout au long de l’été et jusqu’au mois d’octobre, DJ (Rayhan, Bach et le résident Biggy), karaoké et live band se succèderont sur la scène musicale édifiée sur le site. «The Crave», «Zonn’Art», les «Khnefess» ou encore Nader Guirat sont autant d’artistes inscrits au programme.

Côté cuisines, le chef et ses équipes s’évertuent à proposer des mets de qualité avec une carte à consonance méditerranéenne axée sur les produits frais et les produits de la mer en correspondance avec l’ambiance. Le service se veut distinguer dans un cadre balnéaire ouvert sur la Grande Bleue. Le restaurant restera opérationnel jusqu’au mois de décembre pour abriter des événements privés.

L’investissement consenti par le promoteur de l’établissement, Mourad Bezrati, dans ce nouveau projet s’inscrit dans la volonté de la direction de l’établissement de diversifier son offre tout au long de l’année. Le Regency Tunis Hotel, classé 5 étoiles, est en effet réputé pour être l’une des principales adresses en matière de tourisme d’affaires et de congrès dans le Grand-Tunis. Au-delà de la clientèle corporate classique, il s’agit durant la saison été de maintenir le même rythme mais avec une clientèle ayant des attentes différentes

Au cours de la dernière période et en dépit de la crise qui a affecté le secteur de l’hôtellerie dans son ensemble, le Regency Tunis Hotel a consolidé son offre événementielle par la création d’une salle polyvalente sous tente d’une capacité de 1.500 personnes (L’Opéra) pour pouvoir accueillir tous genres d’événements et s’ajouter aux capacités dont il dispose déjà.

Sur le plan gastronomique, il y a eu également le restaurant japonais «Lunatic» qui a, dès son ouverture, drainé une clientèle qui a apprécié à sa juste valeur le concept et la carte proposées (Teppanyaki, show-cooking, large carte de sushis…). En tout, le Regency Tunis Hotel compte 6 points de vente à thèmes, ce qui fait de lui l’hôtel le plus diversifié en spécialisés : thaïlandaises, japonaises, tunisiennes, méditerranéennes, internationales et un bar plage. Ceci en attendant la grande nouveauté pour le mois de septembre avec un concept de nouveau restaurant qui s’établira sur le site de l’ancien «Beyrouth» et dont la thématique tournera autour de la viande.

Côté chambres, l’hôtel a également procédé à leur relooking récemment avec le remplacement du linge, des matelas, des rideaux, des jetées de lits, des écrans TV, etc. dans un esprit résolument plus moderne.

Le centre de spa et remise en forme Angelit Spa a lui aussi été rénové avec de nouvelles cabines de massages et améliorations intérieures pour un meilleur accueil des curistes pour s’adapter aux demandes, ceci en plus de nouvelles cartes de soins et de spa.

Autre point important souligné par Aziz Galalou, le personnel. «Le Regency Tunis Hotel fonctionne avec un personnel 100% tunisien sans avoir recours à des expatriés. Il s’agit d’un choix de la direction générale qui mise sur des compétences locales avérées au niveau des départements, lesquelles se chargent ensuite de recruter de jeunes diplômés et de leur offrir un encadrement doublé d’une formation pratique sur le terrain».