Festival International de Carthage 2018 : Jamel Debbouze de retour à Carthage avec un spectacle de haute voltige

“Maintenant ou Jamel”, le nouveau spectacle de l’humoriste français Jamel Debbouze a été présenté, lundi soir, dans le cadre de la seconde soirée de la 54ème édition du Festival international de Carthage (FIC).

Les gradins de l’amphithéâtre romain de Carthage étaient investis par un grand nombre de spectateurs venus voir cette star qui a l’art de créer une grande interactivité avec ses fans, dans une soirée d’humour de haute voltige.

Au début du spectacle, Debbouze a abordé diverses questions qui intéressent particulièrement le public tunisien. L’affaire politique figure à la tête de ses thèmes de prédilection avec un clin d’œil sur le climat politique dans le pays, avant et après 2011.

Depuis sa première représentation en Tunisie en 2004, puis en 2012, Debbouze continue sur la même voie humoristique. Il aborde des thèmes d’actualité récente et des scènes de la vie sociale ou familiale, portant un certain regard assez particulier notamment en évoquant le thème du racisme qui ne cesse de prendre de l’ampleur en Occident.

Debbouze se dit “habité par le désir de “rassembler et de fédérer”, à travers l’humour qu’il présente. Sa conviction est qu’il est possible “de s’en sortir, grâce à la culture et l’union, deux vecteurs incroyables pour combattre toute forme d’obscurantisme”. Dans ce contexte, Il a, dans une conférence de presse avant son spectacle, considéré la Tunisie, comme “un exemple extraordinaire à suivre pour tout le Monde arabe, grâce à un peuple qui avait pris les choses en main”. La liberté d’expression qui prévaut dans le pays s’avère, selon lui, “une grande richesse”.

Prévu pour 1heure et demi, son spectacle mis en scène par Mohamed Hamidi, avait continué pour plus de deux heures.

Auparavant, le comédien humoriste tunisien Nidhal Saadi a présenté un sketch de 10 mn. Saadi est de retour avec le même sketch présenté l’été dernier à l’ouverture de la 2ème édition du festival du rire de Tunis. Connu en Tunisie notamment grâce au personnage de “Bayram” qu’il avait joué dans une série télévisée ramadanesque, ce passage avec Debbouze constitue pour lui “un rêve d’enfant qui se réalise”.

Peu avant le spectacle, les deux humoristes, ont dans le point de presse, évoqué une rencontre qui avait été sur la scène de Jamel comedy club à Casablanca au Maroc.

Debbouze, cet humoriste du rire d’origine marocaine installé en France est un artiste complet qui a fait ses preuves au théâtre comme au cinéma. Actuellement, l’artiste se consacre à ses projets “Maintenant ou Jamel” et au “Marrakech du rire”, un festival annuel d’humour ouvert aux jeunes talents francophones. Spectacles et galas sont diffusés chaque année sur des chaînes de télévision marocaines et françaises dans le cadre de ce festival créé en 2011 par Jamel Debbouze.

D’ici septembre, Debbouze sera sur grand écran avec un nouveau film (Alad’2). Son spectacle “Maintenant ou Jamel”, actuellement en tournée, fera son entrée au Casino de Paris du 11 au 29 décembre prochain.

En attendant, la saison estivale semble assez chargée pour ce jeune humoriste de 42 ans. Remonter à nouveau sur scène s’accompagne chez Debbouze de tout un rituel de “relaxation extrême pour le corps et l’esprit”.