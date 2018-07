Mondial Russe : La France et la Belgique partent à chances égales

La France et la Belgique s’affronteront mardi à Saint-Pétersbourg pour une place en finale du Mondial russe et sur le papier, les bleus comme les Diables rouges partent à chances égales et il n’y a pas un favori plus qu’un autre, comme le confirment les statistiques de leurs confrontations.

Les statistiques montrent que la Belgique accède aux demi-finales pour la deuxième fois de son histoire depuis 1986 au Mexique où elle a été éliminée par l’Argentine qui a remporté le titre.

Les joueurs du coach espagnol Roberto Martinez n’ont pas connu la défaite lors de leurs 23 derniers matchs, et la dernière fois qu’ils ont perdu une rencontre fut à l’Euro 2016 avec leur élimination par le pays de Galles en quart de finale.

La Belgique est la meilleure attaque de ce Mondial avec 14 buts, inscrits par neuf joueurs, total le plus élevé pour une équipe au stade des demi-finales depuis le Brésil en 2002 (15). La Belgique compte 9 buteurs différents lors de cette Coupe du Monde 2018 (Mertens, Romelu Lukaku, Eden Hazard, Batshuayi, Januzaj, Vertonghen, Fellaini, Chadli et De Bruyne), et seules la France en 1982 et l’Italie en 2006 en ont totalisé plus sur une même édition d’un Mondial (10 buteurs différents).

L’attaquant de pointe des diables rouges Romelu Lukaku (25 ans) est auteur de quatre buts depuis le début de la compétition. Il est impliqué sur 20 buts lors de ses 13 derniers matches avec la Belgique (17 buts, 3 passes décisives).

Les Diables rouges affronteront l’équipe de France qui disputera une demi-finale de la Coupe du Monde pour la 6eme fois de son histoire après 1958, 1982, 1986, 1998 et 2006. Seules 3 nations ont fait mieux dans l’histoire : l’Allemagne (12), le Brésil (8) et l’Italie (7). Les bleus avaient déjà atteint la finale en 1998 et en 2006.

Les Bleus de Didier Deschamps, qui disposent dans leurs rangs de plusieurs joueurs de classe mondiale (Griezmann, Mbappé, Pogba, Kanté) ont fait preuve tout au long de leur parcours dans ce mondial d’une grande maîtrise de jeu et d’efficacité offensive.

L’attaquant des Bleus, Antoine Griezmann a inscrit 7 buts lors de ses 6 derniers matches en phase à élimination directe de tournois majeurs (Coupe du Monde et EURO).

La France est devenue le deuxième pays à battre trois sélections sud-américaines lors d’une même édition de la Coupe du monde après les Pays-Bas en 1974, (le Pérou 1-0, l’Argentine 4-3 et l’Uruguay 2-0).

Ce mardi signera la 74e rencontre entre les Diables rouges et les Bleus. Dans leur histoire, La Belgique et la France se sont rencontrées 73 fois depuis 1904, la Belgique totalise 30 victoires contre 24 pour la France et 19 matchs nuls.