Mondial 2018 – Egypte : A 45 ans, El-Hadary est le joueur le plus âgé à avoir disputé un match de coupe du monde

L’Egyptien Essam El-Hadary, devenu à 45 ans le joueur plus âgé à disputer un match dans l’histoire de la Coupe du monde, a fêté son record avec un penalty arrêté, lundi face à l’Arabie saoudite (1-2).

Titularisé pour le troisième match de poule des “Pharaons”, El-Hadary a réalisé une superbe parade pour empêcher Fahad Al-Muwallad (41e) de marquer alors que l’Egypte menait 1-0 après un but de Mohamed Salah. Il n’a, en revanche, rien pu faire sur le deuxième penalty concédé par l’Egypte (45e+6) et converti par Salman Al-Faraj et sur le but de la victoire des Saoudiens inscrit dans les arrêts de jeu par Salem Al-Dawsari.

A 45 ans et 161 jours, El Hadary a effacé le record détenu par le gardien

colombien Faryd Mondragon (43 ans et 3 jours) depuis le Mondial-2014 au

Brésil.

Egypte et Arabie saoudite sont déjà éliminées du mondial-2018 en

Russie.