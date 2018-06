Mondial 2018 : De nombreux supporters Tunisiens bloqués à l’aéroport de Moscou

De nombreux supporters Tunisiens ayant assisté aux matches de l’équipe nationale de football lors du Mondial en Russie, ont eu la désagréable surprise de se retrouver bloqués lundi à l’aéroport de Moscou en raison d’un retard de 15 heures de l’avion Tunisair qui devait assurer leur retour à Tunis.

Ce retard est dû à des raisons techniques selon un communiqué de la compagnie nationale qui précise que sur les cinq vols programmés, quatre sont déja arrivés à Tunis lundi matin.

Mohamed Ali Chihi, ambassadeur de Tunisie à Moscou a indiqué à l’envoyé spécial de l’Agence Tunis Afrique Presse que 145 passagers Tunisiens ont eu lundi matin, la désagréable suprise de se retrouver bloqués dans la salle d’embarquement à cause du retard de l’avion de Tunisair.

Il a ajouté que l’ambassade a mis en place une cellule de crise pour le suivi de la situation et apporter toute l’aide necéssaire aux passagers, précisant à ce propos que des chambres d’hotels leur ont été réservées afin qu’ils puissent se reposer jusqu’à l’arrivée de l’avion qui les transportera à Tunis.

“Nous sommes en contact permanent avec le ministère du transport et la compagnie Tunisair pour essayer de résoudre ce problème et nous faisons de notre mieux pour fournir toute l’aide nécessaire à nos concitoyens. Les conditions psychologiques des voyageurs sont difficiles et nous avons même conduit une dame à une clinique après qu’elle se soit évanouie à cause du stress et de la fatigue. Elle se porte beaucoup mieux maintenant et se repose à ‘lhotel” a-t-il souligné.

Ce qui s’est passé lundi à l’aéroport de Moscou peut être considéré comme “infime” par rapport aux gros problèmes et difficultés vécus par des supporters Tunisiens qui ont été escroqués par certaines agences de voyage et agences d’événementiel et qui n’ont pas honoré leurs engagements pour ce qui est de l’hebergement, du transport interne et des billets d’entrées au stade.